Ferrara sogna: “Kokorin in rovesciata o autorete di Chiellini. Sai che goduria?!”

Con la solite dose di ironia, Benedetto Ferrara ipotizza a modo suo il finale di Fiorentina-Juventus

Nel campionato delle illusioni noi siamo sempre da Champions. Questa gara con la Juve all’ultima giornata era nata nelle nostre teste per essere un duello all’ultimo sangue per un posto Champions: dentro io, fuori te, il concetto era questo. Mettici la soddisfazione di far piangere Coso e il gioco era fatto. Ti immagini? Sì, giusto con l’immaginazione. Forse un po’ troppa. Una volta scesi nella scala dei sogni la sfida con la seconda squadra di Torino è rimasta sempre nel giro delle emozioni virtuali. (…)

Tornando ai sogni, immaginate: al secondo minuto di recupero, sullo 0-0, Italiano manda dentro Kokogol. Sì, lui, proprio lui: un cross perfetto di Biraghi (già che stiamo a sognare…), una rovesciata e al minuto ’93 la Fiorentina entra in Europa grazie alla sua arma segreta russa, così segreta che anche l’arbitro corre al Var, controlla, assegna la rete. Pubblico in delirio, qualcuno in Maratona urla «Ve lo avevo detto che era bono». Lacrime di gioia fuori dallo stadio. Tutto molto bello, ma ad essere sinceri ci accontenteremmo di andare in Europa e basta. Certo, anche vincere con un autogol di Chiellini sarebbe bello. Ma meglio restare coi piedi per terra, anche se la cosa non fa decisamente per noi.