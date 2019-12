Ferrara scrive: “Montella sorride, ma non si sa per cosa. Pedro ricorda Castillo e il Tanque”

Un Benedetto Ferrara molto pungente nel suo commento di stamattina su La Repubblica edizione Firenze. Ecco qualche stralcio:

Vincenzo Montella è sempre più l’ultimo allenatore dei Della Valle e sempre meno il primo allenatore dell’era Commisso. Il paradosso sta nei risultati, che sono troppo simili a quel buco nero generato dall’addio di Pioli e dal ritorno dell’aeroplanino, detto anche il ragazzo che sorride, anche se di cosa e per quale motivo ancora non è chiaro. (…) Vlahovic ha talento ma non ha ancora l’esperienza, Boateng deve giocare per questioni di equilibrio di spogliatoio ma non incide, Pedro per ora è una entità mistica il cui tocco di palla ricorda un po’ il Tanque Silva e forse qualcosa di Nacho Castillo. Ma, chissà. Poi magari fa venti gol da qui alla fine. Magari, appunto. (…)