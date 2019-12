Ferrara scrive: “Iachini e il brand “a modo suo”

Questa mattina su La Repubblica il giornalista Benedetto Ferrara si concentra sulla figura che Beppe Iachini si è costruito nel tempo a Firenze e con la Fiorentina. Nel suo passato da giocatore Beppe arrivò come pedina nella trattativa di Baggio in maglia viola. Con Baggio e Dunga condivideva lo spogliatoio. Il Divin Codino ed il brasiliano impostavano e rifinivano il gioco, Beppe invece correva e inseguiva sempre palloni e avversari. E’ così che il neo tecnico viola si guadagnò la “fama”. Non era per un gioco di classe ed il tocco elegante. No, preferiva esser più concreto..Per l’impegno sempre profuso Iachini otteneva spesso buoni voti in pagella da parte della stampa.

Il tecnico della Fiorentina rappresenta la normalità che nel calcio oggi non c’è più. A Firenze giocò per cinque anni, arrivando ad essere anche un modello di gioco per alcuni ed un rimpianto per altri tanto da essere ricordato e reso metro di paragone dagli stessi tifosi viola per l’impegno e il gioco “maschio”.