Ferrara scrive: “Giù il cappellino davanti ad una Fiorentina nata dal lavoro”

Di seguito un estratto dell’articolo di Benedetto Ferrara in edicola con Repubblica:

Castrovilli che attraversa il traffico in slalom. Movimenti raffinati e quasi impercettibili di un otto per sbaglio ma dieci per vocazione. E quella palla che salta l’uomo e torna al legittimo proprietario che danza e umilia il Napoli insieme ai suoi compagni. E poi ancora: Dusan che trova il palo lungo di potenza e precisione. Il pallone gira e si infila laggiù dove il portiere si può solo arrendere. Giù il cappello davanti alla Fiorentina. Anzi, giù il cappellino, quello dell’allenatore che sfida anche se stesso per ridare gioco e identità a una squadra ad autostima sottozero, prima del cambio di panchina e di passo. Ritrovare se stessi, fiducia, risultati e quindi un bel po’ di gioco. Quattro partite, tre vittorie e un pareggio. Il 2020 nasce insieme alla rinascita della Fiorentina. Tifosi felici, classifica meno impaurita e la nebbia piano piano se ne va. Una bella storia davvero, nata dal lavoro, dal sorriso, dal coraggio.