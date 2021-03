Ferrara scrive: “E se Kokorin fosse Benalouane sotto mentite spoglie?”

Di seguito un estratto del pezzo di Benedetto Ferrara, noto giornalista fiorentino, per La Repubblica:

“Certo, Pradè aveva pensato a un altro allenatore e a un altro modulo. Mettersi d’accordo evidentemente era troppo complicato. Inutile aggiungere che Chiesa non è mai stato sostituito. L’abbiamo scritto troppe volte. Un mistero anche questo, però. E Kokorin? Questo è puro cinema. E se fosse Benalouane sotto mentite spoglie? No dai, ma perché? E meno male che se non altro Prandelli un mistero lo ha risolto: Eysseric. Da fantasma a giocatore. Non male, dai.

Anche perché la lista dei misteri era già sold out”