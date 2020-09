Ferrara scrive: “Altro che polemiche e critiche. Godiamoci questa Fiorentina di qualità”

Benedetto Ferrara questa mattina su La Repubblica, alla luce della vittoria contro il Torino, rivive le ultime settimane che hanno caratterizzato il panorama Fiorentina tra critiche, dubbi ed il mercato estivo:

“Domanda (stile «Berlinguer ti voglio bene» ): “pole” la Fiorentina vincere in casa contro un avversario che si difende chiudendo ogni spazio? S’apre il dibattito. Risposta: sì. E come?

Facendo valere la sua classe. Quella che adesso è decisamente superiore a un anno fa. E non c‘era Amrabat, il vero colpo di mercato…

E il calcio è anche saper godere di una vittoria meritata. E anche se sappiamo che la logica del puro business cerca di raffreddarci il cuore, quando gridi di gioia per un gol ritrovi il senso del tutto. In fondo il pallone, nella sua essenza, è cosa semplice. Questo è bene non dimenticarlo mai.

Tanti anni di nulla hanno fatto perdere il senso della realtà”.