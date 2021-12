Ferrara scherza: “Borja Mayoral-Ikonè, basta fare i fenomeni”

Borja Mayoral e Ikonè si sono messi in mostra nell'ultimo turno di coppe europee

"L’Europa di metà settimana ci ha fatto vedere un grande Ikoné e un gol di tacco di Borja Mayoral, che con Mourinho vede il campo una volta no e l’altra pure. Fatto sta che come ti cerca la Fiorentina inizi a fare il fenomeno e i tifosi viola si preoccupano dell’aumento dei prezzi, quelli che già ti mandano in bestia con le bollette energetiche e coi gol di Scamacca, che ora costa il triplo. Ok ragazzi, abbiamo capito che siete forti, però adesso basta mettervi in mostra, che sennò diventa tutto più problematico. Già non è facile gestire la questione Vlahovic, visto che sulla Gazzetta appare un fondo intitolato «Juve fai il colpo Vlahovic, se lo prendi ora puoi ripagartelo in sei mesi». Non sorprende il fatto che i media nazionali spingano a tenere il bomber in Italia e in particolare alla Juve che, orfana di Ronaldo, fatica a trovare un uomo immagine degno di questo nome".