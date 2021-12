Ferrara punge: “Vlahovic, accordo con la Juve. Nell’affare una Fiat Duna cabrio”

Il commento del giornalista fiorentino, con la sua classica e pungente ironia

Dopo aver ironizzato sull'incontro tra Barone e l'agente dell'attaccante serbo e in particolare su chi sia stato a pagare il conto, Benedetto Ferrara nel suo articolo per La Nazione commenta con ironia la notizia di un possibile accordo tra Vlahovic e la Juventus:

Nel frattempo si fa sempre più insistente la voce secondo la quale l’entourage di Vlahovic abbia un accordo sulla parola con i dirigenti della Juventus. L’offerta ammonterebbe a 60 milioni, così suddivisa: spostamento al 2027 della rata finale di Chiesa con la formula del noleggio a lungo termine: 299 euro mensili). Per Vlahovic, invece, si passerebbe direttamente al cambio merci. La Fiorentina potrebbe scegliere tra una Fiat Elba color ruggine, 89mila chilometri tenuta sempre in garage (valutazione 28 milioni di euro, considerato il pezzo unico che se è unico un motivo ci sarà) o tra una Duna Cabrio Ibrida del’92 color bianconero, vera rarità, anche perché priva di capote e mai tenuta in garage e quindi, volendo, utilizzabile anche come vasca idromassaggio, ecco perché ibrida. Valore circa 34 milioni euro. A questi vengono aggiunti sul piatto le magliette autografate da Sturaro e Padoin (roba per veri appassionati), oltre al solito mezzo Marrone, valuta prestampata su ogni contratto tra Juventus e Fiorentina.