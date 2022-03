Ferrara punge: “Juve eliminata, a Firenze vince lo street art. E su Vlahovic…”

L'editoriale del noto giornalista fiorentino

Vince la poesia. La bambina di Banksy, quella col pallonicino che vola via, quella col palloncino trasformato nella coppa che se ne va. Questa è vera street art, e anche la maniera migliore per segnalare uno stato d’animo, quello del tifoso viola, che ha da sempre a cuore le sorti europee della regina della Super Lega, che però, suo malgrado, deve per ora accontentarsi dell’eliminazione dalla Champions. Che poi, da queste parti, questa storia inizia a dividere. Il cuore del tifoso viola è un po’ stanco di tanta coerenza. E si chiede: la vorrei vedere eliminata agli ottavi o preferisco ai quarti? O magari più in là. Non è bello. In fondo, dicono, è una squadra italiana. Il problema è che Firenze è una città internazionale e va oltre i confini per cultura, vocazione, inclusività. Come non empatizzare coi tifosi di Oporto, Lione, Amsterdam o Villarreal? (...)