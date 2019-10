Fiorentina-Udinese, un estratto dell’editoriale di Benedetto Ferrara su La Repubblica: “È stato Milenkovic a segnare, è stato Pezzella a comandare il blocco. Ma è stato soprattutto Caceres a strappare gli applausi di uno stadio infuocato che voleva questa vittoria a tutti i costi in una di quelle partite simpatiche come una bolletta del gas. Fateci caso: Caceres entra in gioco e la Fiorentina non perde più.

Due pareggi e tre vittorie. L’uruguayano è stato decisivo per permettere a Montella di cambiare tutto. Difesa a tre e quella sensazione di sicurezza mai provata prima. Di sicuro Montella deve molto a Martìn in questo avvio di campionato. Ribery ti fa sognare, lui ti fa stringere forte i pugni ogni volta che riconquista un pallone”.