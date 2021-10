Ferrara e il contratto di Vlahovic: è quello del garage per evitare la rimozione

Una simpatica ricostruzione sulla vicenda Vlahovic secondo la penna di Benedetto Ferrara

"Quando mi portano il contratto io firmo". Ma quale Dusan? Benedetto Ferrara scherza sull'edizione odierna de La Nazione, rivelando - si fa per dire - che il contratto firmato da Vlahovic sarebbe quello del garage per parcheggiare il Suv, ed evitare nuovamente la rimozione davanti a Palazzo Vecchio. Ma quello che sembra sicuro, è che Vlahovic e i suoi agenti, con il prossimo (e ricchissimo) contratto potranno lasciare un Suv al giorno dove gli pare: sotto la Torre Eiffel, davanti a Buckingham Palace o dentro al Museo Egizio di Torino. Una provocazione, naturalmente, ma forse una ricostruzione non troppo lontana dalla realtà.