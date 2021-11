Ferrara: “Da Rasmussen preso all’Ikea al rischio di vedere Ginestra-Montelupo”

Il giornalista parte dal ricordo dell'esodo viola verso Empoli negli anni Ottanta

E’ arrivata l’ora di scendere in garage e di rimettere in moto il Ciao che avete lasciato lì dall’87. [...] Partite in tempo perché c’è sempre il rischio che poi vi dobbiate accontentare della supersfida Ginestra Fiorentina-Montelupo. Coi lavori non si sa mai. Lo striscione sullo stadio «ke vu l’avete preso all’Ikea?» resta il più bello. Ogni anno abbiamo un giocatore dell’Empoli tra i nostri obiettivi. Ficini resta sempre un cult. Rasmussen, anche lui preso all’Ikea (pare), un’entità mistica costata sei milioni. Bel colpo. Per Corsi, si intende. [...] Va detto: fare pronostici è sempre un rischio. Il grande ex di Empoli–Fiorentina Ciccio Baiano (quanti bei ricordi) non ha dubbi: «partita da tripla». E la sospensione per nebbia, no? Dai, già che ci siamo. Mercato: una società russa è seriamente interessata a Kokorin ma prima vuole vedere il contratto. Coraggio Pradè, prendi il cancelletto, sostituisci la parola euro con lire e il gioco è fatto.