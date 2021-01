Femminile, il futuro di Bonetti è un mistero. Ripamonti al Cittadella, si ferma Neto

La Nazione si concentra anche sulla Fiorentina Femminile, tesa a capire quale possa essere la decisione di Tatiana Bonetti per questa finestra di mercato, con l’Atletico Madrid sempre pronto ad assecondare la volontà della numero 10. Intanto Chiara Ripamonti è stata ceduta in prestito al Cittadella, che milita in Serie B. Non arrivano buone notizie dall’infermeria: dopo il grave infortunio a Mascarello, si ferma anche Claudia Neto per un problema alla coscia sinistra. La partita di domenica contro San Marino vedrà le viola in emergenza.

