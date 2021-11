Femminile, domani Fiorentina-Inter. Mauro: “Combattuta. Vi spiego il calo viola”

Quattro anni di Fiorentina, uno di Inter per l'attaccante dello scudetto gigliato

L'ex bomber di Fiorentina Femminile e Inter Ilaria Mauro ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino in vista del confronto di domani in campionato tra le due squadre: "Una gara equilibrata fra due squadre che hanno cambiato allenatrici e che hanno impostazioni diverse". Il movimento femminile viola è in calo, ma Mauro sostiene che ciò sia dovuto allo smarrimento portato dal cambio di proprietà, che ha bisogno di tempo per imprimere la mentalità americana al settore femminile. Commisso è definito "concreto" in contrapposizione ai "pionieri" Della Valle, quindi l'attaccante ricorda lo scudetto vinto, i primi gol in viola e le gioie in Champions contro il Fortuna Hjorring.