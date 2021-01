Idea Felipe Anderson per l’attacco: il brasiliano non trova spazio al Porto

Il nome nuovo per l’attacco della Fiorentina è quello di Felipe Anderson, esterno offensivo che abbiamo visto in Serie A con la maglia della Lazio. Secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport, il brasiliano è una delle ultime idee maturate in casa viola. Il calciatore, di proprietà del West Ham, è attualmente in prestito al Porto ma non sta trovando molto spazio.

-> TUTTE LE OPERAZIONI DEL MERCATO INVERNALE: LA TABELLA