Felici, ma in cerca di conferme: la Fiorentina vuol trovare continuità

Il passo avanti in classifica è importantissimo, ma serviranno conferme; soprattutto servirà ritrovare la stessa Fiorentina anche nelle prossime gare, visto che a Marassi Iachini e i suoi si sono ritrovati in vantaggio di tre reti quasi senza accorgersene. Eppure, la continua ricerca del gol anche a partita ormai chiusa è un bel segnale. Vlahovic, Chiesa, Castrovilli, Lirola sono stati inarrestabili, e hanno fatto ben sperare Commisso in vista del prossimo impegno casalingo col Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.