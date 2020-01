Favola Castrovilli: adesso sogna l’Europeo

La Nazione si concentra su Gaetano Castrovilli, autore di una fantastica prestazione anche contro il Napoli. Bellissima la sua azione all’89’ su Lozano e Demme. Allo stadio c’era anche il Ct Roberto Mancini. Gli Europei sono sempre più vicini e la compilazione della lista dei convocati per il torneo è ancora suscettibile di qualche piccola variazione. E tra i nomi che più di tutti il commissario tecnico sta sorvegliando c’è quello di Castrovilli, che in virtù del suo show di sabato adesso ha davvero messo la freccia rispetto ai suoi concorrenti. Una manna dal cielo per tutta la famiglia Fiorentina, che appena terminata la partita si è andata subito a complimentare con il suo genietto: l’abbraccio più immediato, oltre a quello di tutto spogliatoio, è stato di Joe Barone nei pressi del pullman, mentre in nottata, mentre il giocatore stava tornando a Firenze in treno, è arrivata pure la chiamata di Commisso, che dagli Usa via radio si è goduto le prodezze del numero 8. Sabato al Franchi contro il Genoa ci saranno il padre, il fratello Pietro e lo zio Nimbo che accompagnava Gaetano da Minervino Murge alla scuola calcio del Bari .