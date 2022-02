Fattori trita la Femminile: “Valutazioni sbagliate, ora anni per tornare al top”

La Fiorentina Femminile è in caduta libera, c'è chi chiede l'esonero di Panico e il ritorno di Fattori. Il tecnico evidenzia gli errori

Il Corriere Fiorentino propone un'intervista a Sauro Fattori, ex allenatore della Fiorentina Femminile, che attualmente vive un'annata di profonda crisi. Fattori non concede alibi: "E' un'annata fallimentare, anche alla luce degli investimenti fatti. L'aumento del livello generale e delle squadre blasonate non può essere una scusante, anche la Fiorentina è una squadra blasonata. Non è questo il ragionamento da fare per tornare competitivi". E la società spende: ma non bene. Fattori sostiene che le giocatrici straniere che fanno la differenza non vengano in Italia, quelle che ci vengono non sono fenomeni. "E sono state fatte valutazioni sbagliate su Clelland e Adami. Ora ci vorranno dai 3 ai 5 anni per tornare al top".