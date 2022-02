Fattore Franchi: contro la Dea si torna al 75% e i tifosi sperano

Dalla partita con l'Atalanta la Fiorentina avrà un aiuto ulteriore. Contro la Dea già oggi si torna al 75% di tifosi sugli spalti

È arrivato il momento cruciale della stagione per la Fiorentina. I viola avranno tre gare in dieci giorni che rappresenteranno un crocevia per l'obiettivo finale: dopo l'Atalanta ecco la trasferta di Reggio Emilia e poi la prima delle semifinali di Coppa Italia contro la Juve di Vlahovic. La spinta ulteriore per i viola - ricorda Repubblica - è il ritorno al 75% della capienza del Franchi: un fattore ulteriore per la squadra. La formazione di Italiano potrà infatti contare su 32.000 posti a disposizione nell'impianto cittadino: tornerà così anche il cuore più caldo della Curva Fiesole, pronto a sospingere i gigliati verso la vittoria. E la speranza è che entro il mese di marzo si possa finalmente tornare alla piena capienza.