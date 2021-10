Familiari pronti a citare Careggi per la morte di Davide Astori

Famiglia Astori pronta a citare Careggi. Quindi, se i tre medici risultassero colpevoli, l'azienda ospedaliera dovrà risarcire i danni

L'ospedale di Careggi potrebbe essere chiamato a risarcire i familiari di Davide Astori. L'azienda ospedaliera - scrive Repubblica - figura adesso come responsabile civile, su richiesta da parte della famiglia. L'ex capitano della Fiorentina era stato trovato senza vita nella sua stanza d'albergo a Udine, il 4 marzo 2018. Nella giornata di ieri i legali della famiglia Astori e della compagna, Francesca Fioretti, hanno formalizzato la richiesta. Careggi dunque, nel caso in cui i tre medici indagati risultassero colpevoli a livello penale, potrebbe essere condannata a risarcire i danni. La decisione sull'eventuale rinvio a giudizio dei tre medici, scrive l'edizione fiorentina del giornale, è attesa per il prossimo 17 febbraio.