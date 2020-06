Fabbri e il protocollo… disatteso. Ignorate le nuove disposizioni di Gravina e Rizzoli

Aumentare la visione del Var in campo, specie nei casi controversi che rientrano nell’ambito del protocollo internazionale”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, era stato chiaro in piena sinergia con il designatore Rizzoli. Ma come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, nonostante le nuove disposizioni introdotte prima del lockdown, Fabbri fa arrabbiare la Fiorentina. Non è piaciuta ai viola la gestione dei cartellini – Radu e Parolo avrebbero meritato il secondo giallo, Bastos il rosso diretto – e soprattutto non si è consultato con Mazzoleni al Var per il presunto contatto tra Caicedo e Dragowski. Il fischetto ha dunque disatteso le nuove disposizioni, mentre al monitor c’è andato per rivedere la gomitata di Vlahovic sanzionata con il rosso diretto.