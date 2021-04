La Fiorentina si avvicina alla salvezza, ma secondo Tuttosport, il pari viene messo in dubbio almeno due volte. Prima dalla follia di Ribery che lascia i viola in dieci per un intervento falloso brutto quanto inutile su Zappacosta a centrocampo in avvio di ripresa e poi soprattutto da un’altra entrata sciagurata di Eysseric che in pieno recupero prende la palla e poi la gamba dello stesso Zappacosta in piena area. Per il quotidiano il rigore ci sta tutto, nonostante l’arbitro Maresca non ritenga neppure necessario valutare l’episodio al Var. Ecco perché, il post partita è ricco di scintille e proteste: Ballardini se la prende col quarto uomo Fourneau, tra i giocatori parte qualche parola di troppo.

La moViola: Eysseric rischia tantissimo, rosso a Ribery ineccepibile