Eysseric, l’ultimo Mr. Provvidenza di una bella storia viola

Su La Nazione oggi possiamo fare un bel viaggio con protagoniste le seconde linee poi diventate padrone della scena. Eysseric è solo l’ultimo della lista in ordine di tempo: pensavamo che fosse scomparso, ma Prandelli ne ha fatto l’uomo della Provvidenza. Come Maurilio Prini, il capostipite di questo insieme, unico fiorentino doc della viola campione d’Italia ’55-’56: un corridore inesauribile che faceva anche il lavoro di Montuori, Julinho e Virgili. Stessa sorte toccò tredici anni dopo a Salvatore Esposito, che come Prini risultò fondamentale nell’equilibrio della Fiorentina campione d’Italia. Ma nella lista ci sono anche attaccanti, come Ezio Sella, il bomber venuto dal nulla, che sostituì l’infortunato Desolati e salvò la Fiorentina con nove gol in metà stagione. Infine, Luciano Miani, che poteva ripercorrere, sostituendo lo sfortunato Antognoni nella stagione ’81-’82, le orme di Prini ed Esposito, ma non ce la fece, certo non per colpa sua…