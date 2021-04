Ex viola, Simeone cercato dal Bologna: è l’alternativa ad Arnautovic

Il Bologna sta cercando un nuovo centravanti sul mercato e la candidatura di Simeone è tra le più calde insieme a quella di Arnautovic

Stagione da dimenticare fino a questo momento per l'ex viola Giovanni Simeone. Sia a livello di squadra, con il Cagliari seria indiziata per la retrocessione, che personale (appena sei le reti stagionali). Nonostante questo, secondo quando riporta Il Corriere dello Sport, per il Cholito potrebbero aprirsi le porte del Bologna: la società felsinea sta cercando un nuovo centravanti sul mercato e la candidatura di Simeone è tra le più calde insieme a quella di Marko Arnautovic, quest'ultimo accostato anche alla Fiorentina nel recente passato.