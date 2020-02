Ex viola – Rossi in MLS: “Dimostrerò di poter stare ancora al top”

L’ex viola Giuseppe Rossi sta per approdare nella lega americana MLS e passare al Real Salt Lake City. Questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio si fa riferimento al fatto che il fantasista si è allenato per due settimane in prova e nei prossimi giorni si legherà con un contratto con il club statunitense. Poi, quando i dirigenti del club americano hanno visto con i loro occhi la tecnica di Rossi e soprattutto cosa è capace di fare son il pallone tra i piedi, non si è perso tempo a decidere di chiudere la trattativa. A trentatre anni Rossi vuole rimettersi in corsa e dimostrare a tanti che non è ancora finita. Lui si sente ancora in grado di giocare a questi livelli.