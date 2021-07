Ex viola, Ilicic come… Milenkovic: può partire, ma mancano le offerte

Proprio come Milenkovic alla Fiorentina, Ilicic è in uscita dall'Atalanta: la società nerazzurra si guarda attorno

Trattando del mercato dell'Atalanta Tuttosport sottolinea come l'unico big che potrebbe partire è Josip Ilicic, ma soltanto in caso di offerte allettanti che per il momento non si registrano. Il Milan resta interessato all'ex viola, ma non ha ancora mosso passi concreti per averlo. Un po' come sta accadendo alla Fiorentina, che non si opporrà alla partenza di Milenkovic, ma solo se arriveranno proposte soddisfacenti.