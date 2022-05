Ex viola, Cutrone lascerà l’Empoli: pronto il ritorno in Inghilterra

L'ex attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, non verrà riscattato neanche dall'Empoli: giocatore pronto a tornare in Inghilterra

L'ex centravanti della Fiorentina, Patrick Cutrone, non verrà riscattato dall'Empoli. Infatti, dopo il flop della stagione passata in maglia viola, anche quest'anno non avrebbe retto le aspettative. Come racconta l'agente, Federico Pastorello, durante una lunga intervista a La Repubblica, il giocatore farà ritorno al Wolverhampton, ma non per restare. Infatti, l'idea sarebbe quella di trovare una squadra che punti fortemente su di lui e che, a differenza dei prestiti degli ultimi anni, decida di credere nelle sue qualità acquistandolo a titolo definitivo.