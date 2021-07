Ex DS Spezia: “Italiano il migliore tra i giovani, ha fatto bene ad accettare”

L'allenatore siciliano ha lasciato un grande ricordo a La Spezia, se si eccettua il modo brusco con cui si è interrotto il rapporto

Il Corriere Fiorentino ha intervistato l'ex direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso , che sostiene che Italiano sia il miglior allenatore emergente in circolazione in Italia . Gli Aquilotti dell'anno scorso si sono salvati spendendo appena tre milioni sul mercato, precisa Meluso, che argomenta: "Italiano è un meritocratico, che sceglie in base a quel che vede: ha bisogno di uomini che credano negli stessi princìpi". Coraggioso, il tecnico se la gioca con tutti aggredendo sempre alto. Un difetto? Meluso sostiene che se proprio glielo si vuol trovare, è un po' permaloso.

"Ha fatto benissimo ad accettare, con tutto il rispetto per lo Spezia. La Fiorentina, per storia e risorse, è una delle squadre più importanti d'Europa, anche se gli ultimi anni non hanno portato i risultati sperati". Infine, un parere sul caso Gattuso-Mendes: Meluso pensa che, se le cose stanno come dice Commisso, il patron viola abbia fatto bene: troppe gestioni scellerate di questi tempi.