Europei senza viola? Forse non per molto: ci sono giocatori che interessano

La rassegna continentale metterà in mostra dei talenti per i quali la Fiorentina vorrebbe chiudere al più presto

Nessun viola all'Europeo: i tifosi non potranno ammirare nessuno dei propri beniamini nella maggiore rassegna continentale, ma non per questo la manifestazione perde d'interesse. Come leggiamo sul Corriere Fiorentino, il mercato potrebbe cambiare questo dato. Sergio Oliveira, in cima alla lista delle preferenze, è un giocatore sul quale si spinge per chiudere entro venerdì, per evitare pericolose impennate del valore di mercato. E poi ci sono gli esterni, fondamentali per Gattuso: sempre nel Portogallo gioca Guedes, ma senza andare troppo lontano potremo ammirare Berardi. E nella Svezia gioca Quaison, un altro nome uscito nei giorni scorsi.