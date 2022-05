Europa, quante combinazioni: ma Pioli può rendere le cose semplicissime

Le combinazioni sono tante, ma l'imperativo è semplice: non arrivare ottavi

La Nazione di oggi dedica un ampio focus alle combinazioni della lotta per entrare in Europa, che coinvolge anche la Fiorentina: si parte dalla Roma campione di Conference League, fatto che non inciderebbe sulla classifica della Fiorentina dato che con i giallorossi dietro a tutti aumenterebbero semplicemente le squadre ammesse all'Europa League. In tutti i casi, è l'ottavo posto che escluderebbe i ragazzi di Italiano; poi si passa alla classifica avulsa, che vede i viola in vantaggio solo con l'Atalanta, vista la differenza reti inferiore alla Roma; infine, ecco una semplice combinazione che può significare Europa già lunedì: il Milan di Pioli in piena lotta-scudetto vince contro l'Atalanta in casa e la Fiorentina batte la Sampdoria a Marassi. In virtù degli scontri diretti a favore, i tre punti di vantaggio che risulterebbero a una giornata dalla fine vorrebbero dire pass per la Conference League (almeno) staccato.