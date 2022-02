Europa missione possibile, ma serve cambiare passo: ecco quanti punti servono

La media punti è calata da 1,68 nel girone di andata a 1,57 attuali: serve 1,73 per lottare fino alla fine

I viola hanno chiuso il girone di andata con 32 punti e una media di 1,68 punti a gara, scesa adesso a 1,57 dopo gli ultimi risultati. La Fiorentina può comunque ambire a un pass per l'Europa, ma i margini di errore ora sono ridotti al minimo e dovrà necessariamente totalizzare almeno 26 punti da qui al termine del campionato, quindi alzare la media punti a 1,73 a partita, per lottare almeno per il sesto posto, valido sia per i play off di Conference League che per l'accesso diretto in Europa League nel caso in cui la vincente della Coppa Italia si piazzi fra i primi sei posti. Lo scrive La Nazione.