Euro-Castrovilli, piace alle big e vuole mettere in difficoltà Mancini

Mai banale, Gaetano Castrovilli, migliore in campo contro la Spal e sfrontato quanto basta per non finire risucchiato nella risacca della paura. L’Europeo è un obiettivo, e il n° 8 farà di tutto per mettere in difficoltà il ct Mancini. Ama definirsi umile, un ragazzo di strada, ma oltre alle big del calcio italiano su di lui c’è anche il gotha del calcio internazionale come il Psg e alcune inglesi. Per la Fiorentina è una garanzia, con tre gol all’attivo e invenzioni. Anche ieri un tiro in porta inventato dal nulla, un’occasione da gol costruita e molto altro. Merito di Montella, che lo ha lanciato sul palcoscenico del calcio che conta regalandogli da subito una maglia da titolare e dell’incoscenza di un giovane non ancora ventitreenne.

