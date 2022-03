Esterni o attaccanti? Italiano stuzzica i suoi: l’Europa passa dai loro gol

A questa Fiorentina servono i gol degli esterni: solo così si può ambire ad un piazzamento europeo

Se a questa Fiorentina mancano i gol degli esterni, Italiano ieri in conferenza stampa ha dato la sua versione: per andare in Europa servono i gol di quei giocatori che a tutti gli effetti devono essere chiamati attaccanti. Come scrive La Nazione, il tecnico viola vuole che la sua squadra reagisca alla mini-crisi di tre risultati senza vittoria e non in linea con le aspettative e sa che non centrare il successo anche oggi potrebbe significare abbandonare i sogni europei. Per questo serve l'aiuto anche degli esterni, che devono iniziare a contribuire con quei gol che fino ad oggi non hanno trovato con continuità: "Per convincerli a fare gol dobbiamo cominciare a chiamarli attaccanti: mettiamogli in testa questo, devono aumentare la loro presenza in zona gol, se dovessimo ottenere questo potremmo ambire a qualcosa di importante nel finale di stagione".