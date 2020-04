Esperto di diritto sportivo: “Anche le società possono licenziare. Tre mosse per risollevare il sistema calcio”

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina troviamo un’intervista all’avvocato Luca Bergamini, esperto di diritto sportivo sulla crisi che si sta abbattendo anche e nello specifico sul panorama calcistico mondiale e nello specifico sulla Serie A.

Bergamini afferma che i giocatori possono svincolarsi da una società qualora questa non rispetti i pagamenti dei rispettivi stipendi entro la data di scadenza del 30 Maggio e che, allo stesso tempo rifacendosi al codice civile, ogni società può richiedere la risoluzione di un contratto per casi straordinari, proprio come il periodo attuale che il calcio mondiale e italiano sta vivendo.

L’esperto di diritto sportivo afferma inoltre che è questo il momento adatto per mettere ‘nuove regole’ che permettano di salvare il sistema calcio e risollevarlo. Quali? Secondo Bergamini il tetto contrattuale di ogni società non deve superare il 50 per cento del proprio fatturato e che il 20 per cento del fatturato venga investito in infrastrutture. Altra fattore fondamentale è che i procuratori vengano pagati dai propri assistiti e non più dalle società visto che ormai gli stessi calciatori devono essere ancora ‘imprenditori di sè stessi’.