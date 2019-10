Esodo viola al Rigamonti, per la prima volta in stagione superata quota 1.000

Tra le trasferte di questo inizio stagione, quella di Brescia sarà la più seguita da parte dei tifosi viola, che saranno 1.027 al Rigamonti. Se l’esodo era nell’aria, i biglietti sono andati a ruba e nella serata di giovedì è arrivata l’ufficialità del sold out. La Nazione riporta i dati – 644 a San Siro, 752 a Genova e 812 a Parma contro l’Atalanta – e per la prima volta si sorpassa quota 1.000. Dopo i risultati super relativi alle presenze al Franchi, grandi numeri anche in trasferta, se si considera distanza, orario sfavorevole e il giorno feriale.