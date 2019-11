Esodo super: quasi tremila tifosi viola a Verona

Alla fine, saranno quasi tremila i tifosi che si metteranno in viaggio per raggiungere Verona. La disponibilità di tagliandi del settore ospiti è terminata (22 euro il costo del biglietto) e si sta lavorando, complice il gemellaggio tra le due tifoserie, per avere altri posti nei settori vicini. Sarà questo, l’esodo più importante dall’inizio della stagione, nonostante già in un paio di occasioni si sia superato il migliaio di tifosi partiti al seguito della squadra. Lo scrive La Nazione.