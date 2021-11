Equilibrio e regia: la Fiorentina non può fare a meno di Torreira

Domani Torreira sfiderà il passato: la Sampdoria

"Una delle chiavi di lettura delle ultime settimane è chiara: Appena esce o cala di rendimento Lucas ne risente la squadra. Non solo per il palleggio, per la capacità di gestire i ritmi ma anche per l’aiuto prezioso in fase di non possesso. Con Torreira si vede una Fiorentina alta, nella metà campo avversaria e sempre ben coperta. Senza si perde equilibrio, ci si schiaccia sulla difesa e anche l’uscita da una situazione a un’altra appare farraginosa, come successo al Castellani sabato. L’ex Atletico aveva accusato una botta, non era al top e Italiano lo ha cambiato ragionando anche su un finale fisico e sulle prossime partite, peccato che non sia andata così. La Fiorentina non riusciva a uscire, poca gestione della palla e fianco prestato all’assalto finale dell’Empoli. Domani Torreira affronterà il suo passato, la Sampdoria, tre anni dopo aver lasciato una maglia difesa due stagioni e indossata 74 partite".