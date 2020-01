Girone di ritorno, in vendita gli abbonamenti: già raggiunta quota cento

Allenamento a porte aperte per la Fiorentina oggi alle 18 (cancelli aperti della Maratona dalle 17.15). Come scrivono La Nazione e il Corriere Fiorentino, l’entusiasmo attorno alla squadra viola è alto, si capisce da come è iniziata la riapertura della campagna abbonamenti per il girone di ritorno al «Franchi» a prezzi vantaggiosi. In meno di 24 ore sono stati venduti oltre 100 abbonamenti per l’iniziativa chiamata «Ritorno al Franchi». Sarà possibile sottoscrivere il nuovo abbonamento fino a venerdì 24 gennaio nelle biglietterie ufficiali di via Sette Santi e al Fiorentina Store Gigli.