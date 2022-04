Pubblico delle grandi occasioni al Franchi per Fiorentina-Venezia

Continua a ritmo spedito la vendita di biglietti per la gara di domani con il Venezia: dopo il bagno di folla all'allenamento a porte aperte, Firenze è pronta a "scendere in campo" per trascinare la propria squadra al centro del sogno europeo. Possibile centrare quota 30 mila. Lo scrive il Corriere dello Sport.