Empoli, la probabile formazione: Pinamonti e Di Francesco guidano l’attacco

Ecco come Andreazzoli dovrebbe schierare i suoi uomini contro la Fiorentina

E' il giorno di Empoli-Fiorentina, gara in programma alle 15. Come scrive il Corriere dello Sport, la formazione azzurra dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con: Vicario in porta, Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi in difesa, Bandinelli, Ricci e Zurkowski in mediana, Bajrami alle spalle di Di Francesco e Pinamonti.