Arriva Commisso: tra Empoli ed intrecci di mercato. Ultimo rilancio per Vlahovic?

La squadra di Italiano cerca il risultato nel derby dell'Arno per continuare sulla strada tracciata dal presidente

L'’ultimo salto di qualità è sempre quello più difficile. La Nazione scrive che la Fiorentina è migliorata in tutto e ora deve mostrare personalità e voglia di continuità. Rocco Commisso è in arrivo per una partita che avvierà il miniciclo prima del mercato di gennaio. Vlahovic di questi tempi, un anno fa, fu lanciato come titolare fisso da Prandelli: tra i club che lo avrebbero preso volentieri in prestito c'era anche l'Empoli. Dodici mesi dopo, il serbo in tutto il 2021 ha segnato 27 reti con i viola, eguagliando il record di Hamrin, ed è richiesto da tutte le più forti squadre d’Europa. Commisso proverà a rilanciare per il rinnovo? Missione disperata, ma il periodo italiano del presidente sarà fitto di impegni e fra questi ci saranno sicuramente alcuni colloqui con Dusan. Oggi intanto si annuncia un derby animato soprattutto da una rivalità sana, con moderata pretattica perché le circostanze di classifica sono agevoli.