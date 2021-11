Empoli-Fiorentina, quante storie di mercato dagli anni ’60 ad oggi

Fra Empoli e Fiorentina è ed è stato anche derby di mercato. Sono tante le operazioni che negli anni le hanno viste protagoniste

Empoli-Fiorentina non rappresenta soltanto un derby fra due squadre che convivono a pochi chilometri di distanza. Questo incrocio è infatti stato spesso anche occasione di mercato e di scambi. La Nazione oggi in edicola ricorda soprattutto le trattative più recenti, che hanno visto avvicendarsi ex oppure trattative dirette fra le due società. Ad oggi da una parte ci sono Cutrone e Zurkowski, dall'altra Saponara, Terracciano e Dragowski, ma non solo. Resta meritevole di menzione la scelta di Manuel Pasqual, che decise di chiudere la carriera in azzurro dopo l'addio ai colori viola. Il quotidiano cita poi un altro esempio ma dal percorso inverso, per il quale bisogna però tornare indietro agli anni '60: Mario Bertini. Originario di Prato, mediano, disputò 97 gare in maglia viola fra il 1964 e il 1968 e fu in grado di passare dalla C alla A grazie alle sue doti di impostazione e di tiro. La Fiorentina lo cedette poi all'Inter per 400 milioni di lire: con i nerazzurri divenne poi campione d'Italia.