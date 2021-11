Empoli-Fiorentina, è il giorno di Saponara. Con il rinnovo all’orizzonte

Il professore torna per salire in cattedra al Castellani, lo stadio in cui ha cominciato a insegnare calcio

Redazione VN

Riccardo Saponara, si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, è qualità allo stato puro. Ma Italiano sa bene che il "fuoco dentro" gli va acceso. Quando il presidente Corsi lo riportò a Empoli dopo il flop al Milan, Saponara tornò a regalare magie. Corvino se ne innamorò e lo prese per 9 milioni. Niente fiducia, poi le altre esperienze, un altro breve passaggio in viola e l’incontro con Italiano a La Spezia. Saponara vive una seconda giovinezza da esterno a fine prestito si ripresenta a Firenze. Diventa un riferimento prezioso dentro lo spogliatoio e in campo. Firenze se ne innamora e chiede il rinnovo: non ci saranno problemi. Oggi Saponara torna a Empoli con ben in testa l'obiettivo Europa.