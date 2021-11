Empoli crocevia di stagione. E quella lettera a Babbo Natale…

Per la Fiorentina la partita di Empoli potrebbe rappresentare un crocevia. E c'è chi pensa già alla letterina di Babbo Natale...

Sulle pagine di Repubblica questa mattina in edicola c'è spazio anche per un commento sul momento attuale della Fiorentina, a poche ore dalla più vicina trasferta di Serie A. Perché secondo il quotidiano questo appuntamento rappresenta un punto chiave per capire cosa questa squadra vorrà fare da grande. L'Europa non è un tabù viste classifica e prestazioni, anche se la strada resta tutta in salita. Intanto la Fiorentina - ad eccezione del Venezia - ha fin qui battuto con continuità le squadre di medio-bassa classifica e i punti conquistati contro Atalanta e Milan sono un bell'aiuto. Questo anche attraverso le prestazioni ottimali di Igor e Venuti, che hanno fatto bene con i rossoneri e sono in crescita, nella speranza di ritrovare il miglior Castrovilli. E con Commisso in arrivo dagli States un pensiero va al Natale e alla classica letterina. Non si chiedono grandi regali di mercato, ma nessuno faccia trovare Vlahovic nella calza di qualcuno a gennaio.