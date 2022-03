Empoli, Bandinelli: “Bissiamo il successo dell’andata. Il mio modello è Hamsik”

Il centrocampista racconta anche perché scelse di non partecipare a Calciatori: giovani speranze

"A Empoli il derby con la Fiorentina è molto sentito" - racconta il centrocampista azzurro cresciuto in viola Filippo Bandinelli, fiorentino, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Vincemmo in rimonta con due reti nel finale. Un’emozione che ricorderò per sempre". Bandinelli preferì non far parte di Calciatori: giovani speranze, come Bernardeschi. "Non era una grande scelta, il rischio di esaltarsi era alto. Adesso voglio la salvezza e vivere un’altra stagione in A con l’Empoli". Bandinelli, che compie gli anni in questi giorni, spera di bissare il successo dell'andata arrivato grazie a un suo gol, importante anche ai fini della permanenza in A che è quasi in cassaforte. "Andreazzoli mi sta insegnando a tenere la concentrazione per 90 minuti e a capire quando ci sono gli spazi per gli inserimenti. Il mio modello nel ruolo è Hamsik".