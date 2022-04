Emergenza piena a centrocampo: scelte obbligate con l’Udinese

L'analisi delle difficoltà del centrocampo gigliato, con l'Udinese ancora privo dei titolari: Torreira, Bonaventura e Castrovilli

Quanto a Torreira, invece, l’obiettivo è fissato sulla gara col Milan, domenica. Il regista uruguaiano spinge forte per il rientro, ma la particolarità della lesione(al muscolo trasverso dell'addome ndr.) suggerisce cautela. Domani contro l'Udinese i tre in mezzo dovrebbero essere gli stessi di Salerno, con Amrabat adattato alla regia davanti alla difesa, insieme a Duncan e Maleh. Non proprio la mediana ideale per Italiano, che si è trovato a fare a meno di tutto il centrocampo titolare. Per l’allenatore si preannunciano scelte pressoché obbligate, a meno di altri esperimenti. Come quello tentato a Torino con l’arretramento di Ikoné che non ha sortito gli effetti sperati.