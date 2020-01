Beppe Iachini studia come tamponare le emergenze. Domenica contro la Juventus in difesa mancheranno Caceres e Milenkovic, out per squalifica. Con Pezzella ci sarà Ceccherini, Venuti potrebbe essere adattato ma l’allenatore aspetta di vedere cosa gli porterà il mercato. A metà campo, con Castrovilli ancora out, è ballottaggio fra Eysseric e Badelj. Lo scrive Il Corriere dello Sport.