Effetto “bombonera” col tifo… rinforzato. Firenze ha vinto anche stavolta

Ieri sera il Franchi ha messo in scena uno spettacolo surreale. I cori della Fiesole amplificati da casse a bordo campo

Ieri, per l'ennesima volta, il popolo viola è stato il dodicesimo uomo in campo, trascinando la Fiorentina verso questa splendida vittoria. Infatti, come riportato da Repubblica, i 30.000 mila del Franchi hanno accolto la squadra con una splendida coreografia, citando Leonardo Da Vinci: "Non chi comincia ma quel che persevera”. Inoltre, proprio per non farsi mancare nulla, i cori della Curva Fiesole sono stati amplificati attraverso delle casse per far aumentare i decibel e creare una vera e propria bolgia, per essere più precisi, il conosciuto effetto "bombonera". Insomma, Firenze si è fatta riconoscere anche questa volta.