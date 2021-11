L’editoriale di Picchi: “Non vogliamo miracoli ma serve uno scatto decisivo”

Il commento della nota firma

"La Fiorentina di Italiano è una squadra che, se guardiamo l’organico, il tipo di gioco, le individualità e perfino le aspirazioni, occupa nella classifica più o meno il posto che le compete. Non esalta e non delude. Alla squadra non si chiedono miracoli. (...) Una piazza, diciamo una piazza Signoria, come Firenze sente però la necessità di uno scatto in avanti che possa diventare realtà e che non sia destinato a rimanere un desiderio proibito. Intendiamoci, non si parla di scudetto, ma di qualcosa che almeno sollevi il morale del popolo viola. Certo che rinforzare la squadra cedendo Vlahovic non rientra nei piani di un miglioramento, ma il calcio ormai è in mano ai procuratori, come ben o mal sappiamo"