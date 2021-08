Ecco Odriozola: stasera sarà al Franchi

Ieri è iniziata l'avventura di Odriozola alla Fiorentina

Il Corriere dello Sport si concentra sul Alvaro Odriozola, arrivato ieri a Firenze. Il terzino arriva dal Real Madrid in prestito annuale, ma i termini dell'accordo potranno essere ridiscussi cammin facendo. Stasera sarà al Franchi per Fiorentina-Torino, poi, sfruttando la sosta, cercherà la prima convocazione in vista della trasferta contro l'Atalanta. Ieri sera ha cenato in un ristorante del centro della città.